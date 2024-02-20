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(Тохтамыш) Александра Саввина

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

02.09.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1893

Отец: Тохтамыш Савва Михайлович

Мать: Тохтамыш София Саввична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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