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Тохтамыш Михаил Саввин

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

21.07.1895

Дата смерти

16.04.1896

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1895

Отец: Тохтамыш Савва Михайлович

Мать: Тохтамыш София Саввична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
16.04.1896
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-сухотка
Похороны
17.04.1897
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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