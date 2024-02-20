Тохтамыш Михаил Саввин
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения21.07.1895
Дата смерти16.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1895
Отец: Тохтамыш Савва Михайлович
Мать: Тохтамыш София Саввична
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
16.04.1896
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-сухотка
Похороны
17.04.1897
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /