Тохтамыш Киприон Саввин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТохтамыш Киприон Саввин

Тохтамыш Киприон Саввин

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

02.10.1896

Дата смерти

01.08.1899

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1896

Отец: Тохтамыш Савва Михайлович

Мать: Тохтамыш София Саввична

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
01.08.1899
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-диарея
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close