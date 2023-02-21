Бушмин Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмин Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1928

Дата смерти

23.02.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1928

Отец: Бушмин Поликарп

Мать: Бушмина Евдокия

Рождение ребёнка
1966

Сын: Бушмин Юрий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмин Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бушмин Александр

Мать ребёнка: не указана

Смерть
23.02.1981
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