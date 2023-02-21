Бушмин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1928
Дата смерти23.02.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1928
Отец: Бушмин Поликарп
Мать: Бушмина Евдокия
Рождение ребёнка
1966
Сын: Бушмин Юрий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушмин Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бушмин Александр
Мать ребёнка: не указана
Смерть
23.02.1981