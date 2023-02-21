Бушмин Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмин Юрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Бушмин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2011
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