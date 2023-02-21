Бушмин Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Бушмин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2011