Бушмина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Булгакова Татьяна
Отец ребёнка: Бушмин Поликарп
Рождение ребёнка
23.11.1924
Сын: Бушмин Михаил
Отец ребёнка: Бушмин Поликарп
Ключи, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926
Сын: Бушмин Дмитрий
Отец ребёнка: Бушмин Поликарп
Рождение ребёнка
30.01.1928
Сын: Бушмин Василий
Отец ребёнка: Бушмин Поликарп
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Осипова Анна
Отец ребёнка: Бушмин Поликарп
Рождение ребёнка
18.01.1936
Сын: Бушмин Николай
Отец ребёнка: Бушмин Поликарп
Рождение ребёнка
25.09.1938
Дочь: Попова Тамара
Отец ребёнка: Бушмин Поликарп
Рождение ребёнка
14.03.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бушмин Поликарп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бушмин Поликарп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушмин Поликарп
Смерть
Неизвестно