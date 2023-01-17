Бушмина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушмина Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Булгакова Татьяна

Отец ребёнка: Бушмин Поликарп

Рождение ребёнка
23.11.1924

Сын: Бушмин Михаил

Отец ребёнка: Бушмин Поликарп

Ключи, Ключевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1926

Сын: Бушмин Дмитрий

Отец ребёнка: Бушмин Поликарп

Рождение ребёнка
30.01.1928

Сын: Бушмин Василий

Отец ребёнка: Бушмин Поликарп

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Осипова Анна

Отец ребёнка: Бушмин Поликарп

Рождение ребёнка
18.01.1936

Сын: Бушмин Николай

Отец ребёнка: Бушмин Поликарп

Рождение ребёнка
25.09.1938

Дочь: Попова Тамара

Отец ребёнка: Бушмин Поликарп

Рождение ребёнка
14.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушмин Поликарп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушмин Поликарп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушмин Поликарп

Смерть
Неизвестно
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