Свивальнева (Кузьминова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кузьминов Андрей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1881
Сын: Свивальнев Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Свивальнев Николай Николаев
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
28.10.1882
Сын: Свивальнев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Свивальнев Николай Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно