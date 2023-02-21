Свивальнева (Кузьминова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свивальнева (Кузьминова) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузьминов Андрей Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1881

Сын: Свивальнев Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Свивальнев Николай Николаев

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
28.10.1882

Сын: Свивальнев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Свивальнев Николай Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свивальнев Николай Николаев

Смерть
Неизвестно
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