Свивальнев Николай Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
21.07.1881
Сын: Свивальнев Иоанн Николаевич
Мать ребёнка: Свивальнева Анна Андреевна
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
28.10.1882
Сын: Свивальнев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Свивальнева Анна Андреевна
Бракосочетание
27.01.1903
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, село Уньки
Рождение ребёнка
06.03.1904 ст.
Сын: Свивальнев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Свивальнева Елена Николаевна
Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
09.11.1905 ст.
Дочь: Свивальнева Анна Николаева
Мать ребёнка: Свивальнева Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1907