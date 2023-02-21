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Свивальнев Николай Николаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Свивальнев Николай Степанович

Мать: Свивальнева Параскева Прокопиева

Рождение ребёнка
21.07.1881

Сын: Свивальнев Иоанн Николаевич

Мать ребёнка: Свивальнева Анна Андреевна

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
28.10.1882

Сын: Свивальнев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Свивальнева Анна Андреевна

Бракосочетание
27.01.1903

Жена: Свивальнева Елена Николаевна

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, село Уньки
Рождение ребёнка
06.03.1904 ст.

Сын: Свивальнев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Свивальнева Елена Николаевна

Россия, Тульская губерния, Алексинский уезд, деревня Ивановская
Рождение ребёнка
09.11.1905 ст.

Дочь: Свивальнева Анна Николаева

Мать ребёнка: Свивальнева Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свивальнева Анна Андреевна

Смерть
После 1907
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