Рузина (Титова) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузина (Титова) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

17.07.1888 ст.

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1888 ст.

Отец: Алексей Титов

Мать: Александра Лаврентьева

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
17.07.1888 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Ольга Титова Сладкова (Титова)
Восприемник
13.04.1902 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Ирина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рузин Иван Дмитриевич

Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
1978
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