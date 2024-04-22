Рузина (Титова) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.07.1888 ст.
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1888 ст.
Отец: Алексей Титов
Мать: Александра Лаврентьева
Крещение
17.07.1888 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемники: Ольга Титова Сладкова (Титова)
Восприемник
13.04.1902 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Ирина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978