(Морозова) Александра Лаврентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Морозова) Александра Лаврентьева

Место рождения

Папино, Хотебцовская волость, Рузский уезд

Дата рождения

26.10.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Папино, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Крещение
27.10.1863 ст.
Трехсвятительская, села Полуэктово, церковь, Хотебцовской волости, Рузского уезда
Бракосочетание
09.11.1880 ст.

Муж: Алексей Титов

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.

Сын: Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Титов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1885 ст.

Сын: Титов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Титов

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1888 ст.

Дочь: Рузина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Титов

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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