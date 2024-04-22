(Морозова) Александра Лаврентьева
Место рождения
Дата рождения26.10.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1863 ст.
Крещение
27.10.1863 ст.
Трехсвятительская, села Полуэктово, церковь, Хотебцовской волости, Рузского уезда
Бракосочетание
09.11.1880 ст.
Муж: Алексей Титов
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.
Сын: Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Титов
Рождение ребёнка
12.08.1885 ст.
Сын: Титов Иван Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Титов
Рождение ребёнка
17.07.1888 ст.
Дочь: Рузина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Титов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно