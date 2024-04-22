Алексей Титов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Титов

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

07.02.1862 ст.

Дата смерти

14.06.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1862 ст.

Отец: Тит Назаров

Мать: Татьяна Алексеева

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
08.02.1862 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.11.1880 ст.

Жена: Александра Лаврентьева

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.

Сын: Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Александра Лаврентьева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
12.08.1885 ст.

Сын: Титов Иван Алексеев

Мать ребёнка: Александра Лаврентьева

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1888 ст.

Дочь: Рузина Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Александра Лаврентьева

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
14.06.1903 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
16.06.1903 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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