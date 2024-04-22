Алексей Титов
Место рождения
Дата рождения07.02.1862 ст.
Дата смерти14.06.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1862 ст.
Отец: Тит Назаров
Мать: Татьяна Алексеева
Крещение
08.02.1862 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
09.11.1880 ст.
Жена: Александра Лаврентьева
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.02.1883 ст.
Сын: Алексей Алексеев
Мать ребёнка: Александра Лаврентьева
Рождение ребёнка
12.08.1885 ст.
Сын: Титов Иван Алексеев
Мать ребёнка: Александра Лаврентьева
Рождение ребёнка
17.07.1888 ст.
Дочь: Рузина Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Александра Лаврентьева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.06.1903 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
16.06.1903 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя