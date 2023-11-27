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Коваленко Галина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1951

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1951

Отец: Кровушкин Григорий

Мать: Кровушкина Валентина Матвеевна

Рождение ребёнка
21.02.1972

Дочь: Ковалёва Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Коваленко Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
21.11.1973

Дочь: Пушкова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Коваленко Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
07.01.1975

Сын: Коваленко Семен Юрьевич

Отец ребёнка: Коваленко Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
29.01.1983

Дочь: Рубанова Вера Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.11.1988

Дочь: Бурова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1992

Сын: Нефедов Фёдор Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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