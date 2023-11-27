Коваленко Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1951
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1951
Отец: Кровушкин Григорий
Рождение ребёнка
21.02.1972
Дочь: Ковалёва Валентина Юрьевна
Отец ребёнка: Коваленко Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
21.11.1973
Дочь: Пушкова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Коваленко Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
07.01.1975
Отец ребёнка: Коваленко Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.1983
Дочь: Рубанова Вера Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.11.1988
Дочь: Бурова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1992
Сын: Нефедов Фёдор Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно