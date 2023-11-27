Коваленко Юрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Николай Николаевич
Мать: Коваленко Анастасия
Рождение ребёнка
21.02.1972
Дочь: Ковалёва Валентина Юрьевна
Мать ребёнка: Коваленко Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
21.11.1973
Дочь: Пушкова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Коваленко Галина Григорьевна
Рождение ребёнка
07.01.1975
Мать ребёнка: Коваленко Галина Григорьевна
Смерть
Неизвестно