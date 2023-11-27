Коваленко Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Юрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Николай Николаевич

Мать: Коваленко Анастасия

Рождение ребёнка
21.02.1972

Дочь: Ковалёва Валентина Юрьевна

Мать ребёнка: Коваленко Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
21.11.1973

Дочь: Пушкова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Коваленко Галина Григорьевна

Рождение ребёнка
07.01.1975

Сын: Коваленко Семен Юрьевич

Мать ребёнка: Коваленко Галина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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