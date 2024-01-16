Корзников Гаврил
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1610
Сын: Корзников Михаил Гаврилович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Около 1612
Сын: Корзников Семён Гаврилович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Корзников Остафей (Осташка) Астафий? Гаврилович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корзников Ларион Гаврилович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корзников Филипп Гаврилович
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно