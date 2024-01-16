Корзников Гаврил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Гаврил

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Около 1610

Сын: Корзников Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Около 1612

Сын: Корзников Семён Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Корзников Остафей (Осташка) Астафий? Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корзников Ларион Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корзников Филипп Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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