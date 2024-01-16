Корзников Михаил Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Михаил Гаврилович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

Около 1610

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1610

Отец: Корзников Гаврил

Мать: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1643

Сын: Корзников Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Корзников Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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