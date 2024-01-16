Корзников Филипп Гаврилович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корзников Гаврил
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Около 1640
Сын: Корзников Василий Филиппович (Филимонович)
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно