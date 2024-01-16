Корзников Филипп Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корзников Филипп Гаврилович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1640 г.р.
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Добавил:

ВМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корзников Гаврил

Мать: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Около 1640

Сын: Корзников Василий Филиппович (Филимонович)

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
Неизвестно
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