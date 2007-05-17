(Новая) Антонина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новая) Антонина Даниловна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

10.03.1926

Дата смерти

17.05.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

1899 г.р.

Муж

1921 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1926

Отец: Новый Данил Антонович

Мать: Масленникова Анастасия Григорьевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожемякин Петр Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кожемякин Петр Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.11.1951

Сын: Кожемякин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Кожемякин Петр Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожемякин Петр Иванович

Смерть
17.05.2007
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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