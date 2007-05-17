(Новая) Антонина Даниловна
Место рождения
Дата рождения10.03.1926
Дата смерти17.05.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1926
Рождение ребёнка
01.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожемякин Петр Иванович
Рождение ребёнка
08.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кожемякин Петр Иванович
Рождение ребёнка
16.11.1951
Сын: Кожемякин Сергей Петрович
Отец ребёнка: Кожемякин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.2007