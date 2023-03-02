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Кожемякин Петр Иванович

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Место рождения

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка

Дата рождения

21.08.1921

Дата смерти

08.06.1975

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности
1951 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1921

Отец: Кожемякин Иван Савельевич

Мать: Агриппина Кириловна

Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
01.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина Даниловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина Даниловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.11.1951

Сын: Кожемякин Сергей Петрович

Мать ребёнка: Антонина Даниловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонина Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
08.06.1975
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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