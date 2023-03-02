Кожемякин Петр Иванович
Место рожденияНовосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Дата рождения21.08.1921
Дата смерти08.06.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1921
Отец: Кожемякин Иван Савельевич
Мать: Агриппина Кириловна
Новосибирская обл., Тогучинский район, д. Русско-Семеновка
Рождение ребёнка
01.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонина Даниловна
Рождение ребёнка
08.12.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антонина Даниловна
Рождение ребёнка
16.11.1951
Сын: Кожемякин Сергей Петрович
Мать ребёнка: Антонина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонина Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
08.06.1975