Масленникова (Шабалина) Анастасия Григорьевна
Место рожденияВятская губерния
Дата рождения15.12.1899
Дата смерти10.10.1981
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1899
Отец: Шабалин Григорий
Мать: Агриппина
Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1926
Дочь: Антонина Даниловна
Отец ребёнка: Новый Данил Антонович
Рождение ребёнка
29.08.1928
Дочь: Любовь Даниловна
Отец ребёнка: Новый Данил Антонович
Рождение ребёнка
18.09.1934
Дочь: Байструкова Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Масленников Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Даниловна
Отец ребёнка: Новый Данил Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленников Борис Констанинович
Отец ребёнка: Масленников Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск ул. Деповская
Смерть
10.10.1981
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, квартал 34н
Отпевали в Кафедральном соборе Вознесения Христова.