Масленникова (Шабалина) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМасленникова (Шабалина) Анастасия Григорьевна

Масленникова (Шабалина) Анастасия Григорьевна

avatar

Место рождения

Вятская губерния

Дата рождения

15.12.1899

Дата смерти

10.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1899

Отец: Шабалин Григорий

Мать: Агриппина

Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1926

Дочь: Антонина Даниловна

Отец ребёнка: Новый Данил Антонович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.08.1928

Дочь: Любовь Даниловна

Отец ребёнка: Новый Данил Антонович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.09.1934

Дочь: Байструкова Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Масленников Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Даниловна

Отец ребёнка: Новый Данил Антонович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленников Борис Констанинович

Отец ребёнка: Масленников Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масленников Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новый Данил Антонович

Место жительства
Неизвестно
Новосибирск ул. Деповская
Смерть
10.10.1981
Похороны
Неизвестно
Заельцовское кладбище, квартал 34н
Отпевали в Кафедральном соборе Вознесения Христова.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close