Новиковъ Алексей
Место рождения
Дата рождения1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Новиковъ Парфенъ
Мать: Новикова Марья Иванова
Рождение ребёнка
04.09.1869
Сын: Новиковъ Иванъ
Мать ребёнка: Новикова Ульяна
Рождение ребёнка
01.04.1881
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Новикова Ульяна
Рождение ребёнка
10.01.1883
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Новикова Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиковъ Василій
Мать ребёнка: Новикова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новикова Ульяна