Новиковъ Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиковъ Алексей

Новиковъ Алексей

avatar

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1848

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Новиковъ Парфенъ

Мать: Новикова Марья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.09.1869

Сын: Новиковъ Иванъ

Мать ребёнка: Новикова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1881

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Новикова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1883

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Новикова Ульяна

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиковъ Василій

Мать ребёнка: Новикова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Ульяна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close