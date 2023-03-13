Новикова Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Туленкова Надежда
Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1848
Сын: Новиковъ Алексей
Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шаранова Александра
Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1850
Сын: Новиковъ Никита
Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Денисова Лукерья
Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ
Рождение ребёнка
1863
Сын: Новиковъ Иванъ
Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиковъ Александръ
Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новиковъ Парфенъ