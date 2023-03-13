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Новикова Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Туленкова Надежда

Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Новиковъ Алексей

Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шаранова Александра

Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Новиковъ Никита

Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Денисова Лукерья

Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1863

Сын: Новиковъ Иванъ

Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиковъ Александръ

Отец ребёнка: Новиковъ Парфенъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиковъ Парфенъ

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