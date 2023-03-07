Туленкова (Новикова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туленкова (Новикова) Надежда

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Новиковъ Парфенъ

Мать: Новикова Марья Иванова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Туленкова Екатерина

Отец ребёнка: Туленковъ Егоръ

Рождение ребёнка
26.04.1875

Сын: Туленковъ Семенъ

Отец ребёнка: Туленковъ Егоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.06.1883

Дочь: Акулина

Отец ребёнка: Туленковъ Егоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туленковъ Егоръ

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