Туленкова (Новикова) Надежда
Место рождения
Дата рождения1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Новиковъ Парфенъ
Мать: Новикова Марья Иванова
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Туленкова Екатерина
Отец ребёнка: Туленковъ Егоръ
Рождение ребёнка
26.04.1875
Сын: Туленковъ Семенъ
Отец ребёнка: Туленковъ Егоръ
Рождение ребёнка
08.06.1883
Дочь: Акулина
Отец ребёнка: Туленковъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туленковъ Егоръ