Нефёдов Иван Кондратьев
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Нефёдов Кондрат
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
24.10.1904
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1906
Сын: Нефёдов Павел Иванов
Мать ребёнка: Нефёдова Анастасия Васильева
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1910
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Нефёдова Анастасия Васильева
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно