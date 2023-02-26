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Нефёдов Иван Кондратьев

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Нефёдов Кондрат

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
24.10.1904

Жена: Нефёдова Анастасия Васильева

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1906

Сын: Нефёдов Павел Иванов

Мать ребёнка: Нефёдова Анастасия Васильева

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1910

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Нефёдова Анастасия Васильева

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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