Нефёдова (Саввина) Анастасия Васильева
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Саввин Василий
Мать: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
24.10.1904
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
15.02.1906
Сын: Нефёдов Павел Иванов
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Кондратьев
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.01.1910
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Нефёдов Иван Кондратьев
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно