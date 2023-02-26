Нефёдов Кондрат
Место рожденияс.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1867
Сын: Нефёдов Дмитрий Кондратьев
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Нефёдов Сергей Кондратьев
Мать ребёнка: ?
с.Орля Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Заботкина Татьяна (Кодратова)
Мать ребёнка: ?
д.Вислово
Рождение ребёнка
1877
Сын: Нефёдов Михаил Кондратьев
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: ?
с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно