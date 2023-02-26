Нефёдов Кондрат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефёдов Кондрат

Нефёдов Кондрат

avatar

Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1855

Отец: Нефёдов ?

Мать: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1867

Сын: Нефёдов Дмитрий Кондратьев

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Нефёдов Сергей Кондратьев

Мать ребёнка: ?

с.Орля Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Заботкина Татьяна (Кодратова)

Мать ребёнка: ?

д.Вислово
Рождение ребёнка
1877

Сын: Нефёдов Михаил Кондратьев

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1881

Сын: Нефёдов Иван Кондратьев

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close