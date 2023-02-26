Дёмкин Терентий Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёмкин Терентий Стефанов

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Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Параскева Терентиева

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1830

Сын: Дёмкин Савва Терентиев

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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