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Гуськова (Вегман) Галина

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

08.02.1933

Дата смерти

04.02.2017

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1933

Отец: Вегман Арон Исакович

Мать: Вегман Наталия Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуськов Виктор Михайлович

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
28.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гуськов Виктор Михайлович

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Смерть
04.02.2017
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