Гуськова (Вегман) Галина
Место рождения
Дата рождения08.02.1933
Дата смерти04.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1933
Отец: Вегман Арон Исакович
Мать: Вегман Наталия Федоровна
Рождение ребёнка
20.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуськов Виктор Михайлович
Рождение ребёнка
28.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гуськов Виктор Михайлович
Смерть
04.02.2017