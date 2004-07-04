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Гуськов Виктор Михайлович

Место рождения

Альютово, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

18.12.1930

Дата смерти

04.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

Между 1910 и 1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1930

Отец: Гуськов Михаил Егорович

Мать: Гуськова Александра

Альютово, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
20.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуськова Галина

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Рождение ребёнка
28.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуськова Галина

Полярный, ЗАТО Александровск, Мурманская область
Смерть
04.07.2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния