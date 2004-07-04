Гуськов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.12.1930
Дата смерти04.07.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1930
Отец: Гуськов Михаил Егорович
Мать: Гуськова Александра
Рождение ребёнка
20.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуськова Галина
Рождение ребёнка
28.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуськова Галина
Смерть
04.07.2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния