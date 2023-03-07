Вегман Арон Исакович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти12.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Вегман Иче
Мать: Вегман Бася Геня
Бракосочетание
1930
Жена: Вегман Наталия Федоровна
Рождение ребёнка
01.09.1931
Дочь: Соколова Любовь
Мать ребёнка: Вегман Наталия Федоровна
Рождение ребёнка
08.02.1933
Дочь: Гуськова Галина
Мать ребёнка: Вегман Наталия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Военная служба
Неизвестно
Похороны
12.02.1943
Смерть
12.02.1943
Причина смерти: На войне