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Вегман Арон Исакович

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Место рождения

Бобруйск, Могилёвская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

12.02.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Вегман Иче

Мать: Вегман Бася Геня

Бобруйск, Могилёвская область
Бракосочетание
1930

Жена: Вегман Наталия Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1931

Дочь: Соколова Любовь

Мать ребёнка: Вегман Наталия Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1933

Дочь: Гуськова Галина

Мать ребёнка: Вегман Наталия Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Военная служба
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
12.02.1943
Гонтовая Липка, Шлиссельбургский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
12.02.1943
Гонтовая Липка, Шлиссельбургский уезд, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: На войне
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