Останин Козьма Фадеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиПосле 1770
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: (Останина) Елена Кузьмина
Мать ребёнка: Останина Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Останин Иван Кузьмин
Мать ребёнка: Останина Матрена Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: (Останина) Макрида Кузьмина
Мать ребёнка: Останина Матрена Тимофеева
Смерть
После 1770