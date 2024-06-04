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Останин Козьма Фадеев

Место рождения

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

После 1770

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Останин Фадей Михайлов

Мать: Останина Феврония (Хавронья) Карпова

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Матрена Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: (Останина) Елена Кузьмина

Мать ребёнка: Останина Матрена Тимофеева

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Останин Иван Кузьмин

Мать ребёнка: Останина Матрена Тимофеева

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: (Останина) Макрида Кузьмина

Мать ребёнка: Останина Матрена Тимофеева

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1770
Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния

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