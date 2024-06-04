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Останина Матрена Тимофеева

Место рождения

поч. Кощеев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Козьма Фадеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: (Останина) Елена Кузьмина

Отец ребёнка: Останин Козьма Фадеев

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Останин Иван Кузьмин

Отец ребёнка: Останин Козьма Фадеев

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: (Останина) Макрида Кузьмина

Отец ребёнка: Останин Козьма Фадеев

Полом малой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1782

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