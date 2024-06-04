Останина Матрена Тимофеева
Место рожденияпоч. Кощеев, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: (Останина) Елена Кузьмина
Отец ребёнка: Останин Козьма Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Останин Иван Кузьмин
Отец ребёнка: Останин Козьма Фадеев
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: (Останина) Макрида Кузьмина
Отец ребёнка: Останин Козьма Фадеев
Смерть
После 1782