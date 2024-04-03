Антонова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буланцова(Антонова) (Антонова) Наталья Фролова
Отец ребёнка: Антонов Фрол Никифоров
с.Кавердяк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонов Егор Фролов
Отец ребёнка: Антонов Фрол Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна
Отец ребёнка: Антонов Фрол Никифоров
дер. Катино