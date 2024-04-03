Антонова ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонова ?

Антонова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Буланцова(Антонова) (Антонова) Наталья Фролова

Отец ребёнка: Антонов Фрол Никифоров

с.Кавердяк
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонов Егор Фролов

Отец ребёнка: Антонов Фрол Никифоров

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Сачкова(Антонова) (Антонова) Прасковья Фроловна

Отец ребёнка: Антонов Фрол Никифоров

дер. Катино

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