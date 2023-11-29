Платонова (Данилкина) Феодосия Павловна
Место рождения
Дата рождения1885
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1885
Отец: Данилкин Павел ОтецПавловичей
Мать: не указана
Год рассчитан от свадьбы в 1902 году минус 17 лет, как указано в метрике о свадьбе
Бракосочетание
01.11.1902
Есть метрика о свадьбе. Свидетели от жениха: Платонов Иван Евдокимович, Фокин Трофим Александрович. Со стороны невесты - Данилкин Филипп Кириллович
Место жительства
24.07.1904
Указана крестной у Емельяна - сына Данилкин Илья Павлович Матрона Петровна
Место жительства
01.03.1908
Указана крестной. СОЛДАТКА 1 3 1908 сын Федот Алексеевка крестьянин Платонов Иван Евдокимович Ксения Захаровна Алексеевка крестьянин Тарасов Иван Захарович Алексеевка солдатка Платонова Феодосия Павло... Показать все
Место жительства
10.?.1910
Указана крестной у Дмитрия -сына Афанаскин Алексей Ефимович Анна Павловна
Рождение ребёнка
28.09.1910
Дочь: (Платонова) Акулина Ильинична
Отец ребёнка: Платонов Илья Григорьевич
Есть метрика о рождении из церкви
Рождение ребёнка
25.?.1912
Дочь: (Платонова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Платонов Илья Григорьевич
Есть метрика о рождении из церкви