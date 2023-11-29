Платонова (Данилкина) Феодосия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонова (Данилкина) Феодосия Павловна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1885

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Данилкин Павел ОтецПавловичей

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан от свадьбы в 1902 году минус 17 лет, как указано в метрике о свадьбе
Бракосочетание
01.11.1902

Муж: Платонов Илья Григорьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Свидетели от жениха: Платонов Иван Евдокимович, Фокин Трофим Александрович. Со стороны невесты - Данилкин Филипп Кириллович
Место жительства
24.07.1904
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указана крестной у Емельяна - сына Данилкин Илья Павлович Матрона Петровна
Место жительства
01.03.1908
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указана крестной. СОЛДАТКА 1 3 1908 сын Федот Алексеевка крестьянин Платонов Иван Евдокимович Ксения Захаровна Алексеевка крестьянин Тарасов Иван Захарович Алексеевка солдатка Платонова Феодосия Павло... Показать все
Место жительства
10.?.1910
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указана крестной у Дмитрия -сына Афанаскин Алексей Ефимович Анна Павловна
Рождение ребёнка
28.09.1910

Дочь: (Платонова) Акулина Ильинична

Отец ребёнка: Платонов Илья Григорьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении из церкви
Рождение ребёнка
25.?.1912

Дочь: (Платонова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Платонов Илья Григорьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении из церкви

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