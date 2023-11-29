Платонов Илья Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
01.11.1902
Есть метрика о свадьбе. Свидетели от жениха: Платонов Иван Евдокимович, Фокин Трофим Александрович. Со стороны невесты - Данилкин Филипп Кириллович
Место жительства
16.10.1904
Указан крестным у Андрея - сына Мосякин Флор Спиридонович Огадия Павловна
Место жительства
11.11.1905
Указан свиделетем на свадьбе Сусоев + Фомкина
Рождение ребёнка
28.09.1910
Дочь: (Платонова) Акулина Ильинична
Мать ребёнка: Платонова (Данилкина) Феодосия Павловна
Есть метрика о рождении из церкви
Рождение ребёнка
25.?.1912
Дочь: (Платонова) Анна Ильинична
Мать ребёнка: Платонова (Данилкина) Феодосия Павловна
Есть метрика о рождении из церкви
Смерть
Неизвестно