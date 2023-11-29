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Платонов Илья Григорьевич

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Платонов Григорий Михайлович

Мать: Платонова Татьяна Александровна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
01.11.1902

Жена: Платонова (Данилкина) Феодосия Павловна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе. Свидетели от жениха: Платонов Иван Евдокимович, Фокин Трофим Александрович. Со стороны невесты - Данилкин Филипп Кириллович
Место жительства
16.10.1904
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан крестным у Андрея - сына Мосякин Флор Спиридонович Огадия Павловна
Место жительства
11.11.1905
Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Указан свиделетем на свадьбе Сусоев + Фомкина
Рождение ребёнка
28.09.1910

Дочь: (Платонова) Акулина Ильинична

Мать ребёнка: Платонова (Данилкина) Феодосия Павловна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении из церкви
Рождение ребёнка
25.?.1912

Дочь: (Платонова) Анна Ильинична

Мать ребёнка: Платонова (Данилкина) Феодосия Павловна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении из церкви
Смерть
Неизвестно

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