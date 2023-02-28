Чубарова (Лопуха) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубарова (Лопуха) Мария Васильевна

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Место рождения

Максимково, Себежский район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопуха Василий Андреевич

Мать: Лопуха Пелагея

Максимково, Себежский район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.07.1952

Дочь: Яудзема Ольга Ростиславовна

Отец ребёнка: Чубаров Ростислав Петрович

Литва, Клайпеда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чубаров Петр Ростиславович

Отец ребёнка: Чубаров Ростислав Петрович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубаров Ростислав Петрович

Смерть
Неизвестно
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