Чубарова (Лопуха) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопуха Василий Андреевич
Мать: Лопуха Пелагея
Рождение ребёнка
12.07.1952
Дочь: Яудзема Ольга Ростиславовна
Отец ребёнка: Чубаров Ростислав Петрович
Литва, Клайпеда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чубаров Петр Ростиславович
Отец ребёнка: Чубаров Ростислав Петрович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно