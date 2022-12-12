Лопуха Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопуха Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопуха Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопуха Иван Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Максимково, Себежский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симакова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лопуха Василий Андреевич

Максимково, Себежский район, Псковская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чубарова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Лопуха Василий Андреевич

Максимково, Себежский район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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