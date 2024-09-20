Лопуха Василий Андреевич
Место рожденияМаксимово
Дата рождения01.01.1889
Дата смерти1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889
Отец: Лопуха Петр Андреевич
Мать: Лопуха Мария
Максимово
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лопуха Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Симакова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Лопуха Пелагея
Рождение ребёнка
21.09.1927
Дочь: Чубарова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лопуха Пелагея
Смерть
1979
Максимово, Великолукский муниципальный район, Псковская область