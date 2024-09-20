Лопуха Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛопуха Василий Андреевич

Лопуха Василий Андреевич

avatar

Место рождения

Максимово

Дата рождения

01.01.1889

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889

Отец: Лопуха Петр Андреевич

Мать: Лопуха Мария

Максимово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопуха Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Симакова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Лопуха Пелагея

Максимково, Себежский район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1927

Дочь: Чубарова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лопуха Пелагея

Максимково, Себежский район, Псковская область
Смерть
1979
Максимово, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.