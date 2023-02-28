Лопаткина (Житарева) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Житарев Михаил Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1908
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1909
Дочь: Бочкарёва Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Лопаткин Иван Степанович
Рождение ребёнка
17.10.1915
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Лопаткин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопаткин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лопаткин Иван Степанович
Смерть
Неизвестно