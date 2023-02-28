Лопаткина (Житарева) Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопаткина (Житарева) Елена Михайловна

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Место рождения

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

1909 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Житарев Михаил Иванович

Мать: не указана

Сухоблюдное, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
27.01.1908

Муж: Лопаткин Иван Степанович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.1909

Дочь: Бочкарёва Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Лопаткин Иван Степанович

Рождение ребёнка
17.10.1915

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Лопаткин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин Иван Степанович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лопаткин Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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