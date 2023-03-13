Ецкай Василий
Место рожденияНикитино, Арзамаский уездъ
Дата рождения1716
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Ецкай Тимофей
Мать: не указана
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иванцовъ Алексей
Мать ребёнка: не указана
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1737
Сын: Иванцовъ Андрей
Мать ребёнка: не указана
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1749
Сын: Иванцовъ Михаилъ
Мать ребёнка: не указана
Никитино, Арзамаский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1752
Никитино, Арзамаский уездъ