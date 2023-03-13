Ецкай Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ецкай Василий

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Место рождения

Никитино, Арзамаский уездъ

Дата рождения

1716

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Ецкай Тимофей

Мать: не указана

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1734

Сын: Иванцовъ Алексей

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1737

Сын: Иванцовъ Андрей

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1749

Сын: Иванцовъ Михаилъ

Мать ребёнка: не указана

Никитино, Арзамаский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1752
Никитино, Арзамаский уездъ
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