Иванцовъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванцовъ Михаилъ

Иванцовъ Михаилъ

Место рождения

Никитино, Арзамаский уездъ

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ецкай Василий

Мать: не указана

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Степанида

Мать ребёнка: Иванцова Василиса Трофимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Иванцова Василиса Трофимова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Иванцова Василиса Трофимова

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Иванцова Василиса Трофимова

Никитино, Арзамаский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванцова Василиса Трофимова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close