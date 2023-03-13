Иванцовъ Михаилъ
Место рожденияНикитино, Арзамаский уездъ
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Ецкай Василий
Мать: не указана
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Степанида
Мать ребёнка: Иванцова Василиса Трофимова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Иванцова Василиса Трофимова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Иванцова Василиса Трофимова
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Иванцова Василиса Трофимова
Никитино, Арзамаский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно