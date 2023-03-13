Иванцова Василиса Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванцова Василиса Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1749 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Степанида

Отец ребёнка: Иванцовъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Иванцовъ Михаилъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Иванцовъ Михаилъ

Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Варвара

Отец ребёнка: Иванцовъ Михаилъ

Никитино, Арзамаский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванцовъ Михаилъ

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