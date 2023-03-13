Иванцова Василиса Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Степанида
Отец ребёнка: Иванцовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Иванцовъ Михаилъ
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Иванцовъ Михаилъ
Никитино, Арзамаский уездъ
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Варвара
Отец ребёнка: Иванцовъ Михаилъ
Никитино, Арзамаский уездъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванцовъ Михаилъ