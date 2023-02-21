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Наумов Тимофей Наумович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

09.01.1808

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Пылаева Ефимия Тимофеевна

Мать ребёнка: Наумова Евдокия Никифоровна

с.Сметанино
Рождение
1738

Отец: Наумов Наум Дмитриевич

Мать: Наумова ?

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Мать ребёнка: Наумова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Наумов Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Наумова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Наумов Гаврила Тимофеевич

Мать ребёнка: Наумова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Наумов Данило Тимофеевич

Мать ребёнка: Наумова Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
28.08.1779

Сын: Наумов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Наумова Евдокия Никифоровна

Смерть
09.01.1808
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