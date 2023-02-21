Наумов Тимофей Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти09.01.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Пылаева Ефимия Тимофеевна
Мать ребёнка: Наумова Евдокия Никифоровна
с.Сметанино
Рождение
1738
Отец: Наумов Наум Дмитриевич
Мать: Наумова ?
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Мать ребёнка: Наумова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1769
Мать ребёнка: Наумова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Наумов Гаврила Тимофеевич
Мать ребёнка: Наумова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Наумова Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
28.08.1779
Мать ребёнка: Наумова Евдокия Никифоровна
Смерть
09.01.1808