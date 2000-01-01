Наумов Наум Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумов Наум Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: Наумов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Наумов Кондрат Наумович

Мать ребёнка: Наумова ?

Рождение ребёнка
1732

Сын: Наумов Афанасий Наумович

Мать ребёнка: Наумова ?

Рождение ребёнка
1734

Сын: Наумов Герасим Наумович

Мать ребёнка: Наумова ?

с Сметанино
Рождение ребёнка
1738

Сын: Наумов Тимофей Наумович

Мать ребёнка: Наумова ?

Рождение ребёнка
1741

Дочь: Ульяна Наумовна

Мать ребёнка: Наумова ?

Рождение ребёнка
1747

Сын: Наумов Иван Наумович

Мать ребёнка: Наумова ?

Смерть
1755
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