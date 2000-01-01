Наумов Наум Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смерти1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: Наумов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Наумова ?
Рождение ребёнка
1732
Мать ребёнка: Наумова ?
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Наумова ?
с Сметанино
Рождение ребёнка
1738
Мать ребёнка: Наумова ?
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Ульяна Наумовна
Мать ребёнка: Наумова ?
Рождение ребёнка
1747
Сын: Наумов Иван Наумович
Мать ребёнка: Наумова ?
Смерть
1755