Наумова Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумова Евдокия Никифоровна

Наумова Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

06.06.1806

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Пылаева Ефимия Тимофеевна

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Наумович

с.Сметанино
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Авдотья Тимофеевна

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Наумович

Рождение ребёнка
1769

Сын: Наумов Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Наумович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Наумов Гаврила Тимофеевич

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Наумович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Наумов Данило Тимофеевич

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Наумович

Рождение ребёнка
28.08.1779

Сын: Наумов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Наумов Тимофей Наумович

Смерть
06.06.1806
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close