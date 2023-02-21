Наумова Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти06.06.1806
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Пылаева Ефимия Тимофеевна
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Наумович
с.Сметанино
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Авдотья Тимофеевна
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Наумович
Рождение ребёнка
1769
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Наумович
Рождение ребёнка
1774
Сын: Наумов Гаврила Тимофеевич
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Наумович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Наумович
Рождение ребёнка
28.08.1779
Отец ребёнка: Наумов Тимофей Наумович
Смерть
06.06.1806