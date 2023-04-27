Edward — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Edward

Место рождения

Westminster Palace

Дата рождения

17.06.1239

Дата смерти

07.07.1307

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1240 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1239

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
King of England, Duke of Aquitaine
Крещение
21.06.1239
Бракосочетание
01.11.1254

Жена: of Castile and León (of Castile and León) Eleanor

Рождение ребёнка
15.03.1275

Дочь: of England (of England) Margaret

Мать ребёнка: of Castile and León (of Castile and León) Eleanor

Смерть
07.07.1307
Похороны
28.10.1307

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