Edward
Место рожденияWestminster Palace
Дата рождения17.06.1239
Дата смерти07.07.1307
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1239
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
King of England, Duke of Aquitaine
Крещение
21.06.1239
Бракосочетание
01.11.1254
Рождение ребёнка
15.03.1275
Дочь: of England (of England) Margaret
Мать ребёнка: of Castile and León (of Castile and León) Eleanor
Смерть
07.07.1307
Похороны
28.10.1307