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of Castile and León (of Castile and León) Eleanor

Место рождения

Burgos, Castilla y León Spain

Дата рождения

1240

Дата смерти

29.11.1290

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1239 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1240

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Queen Consort of England, Infanta
Бракосочетание
01.11.1254

Муж: Edward

Рождение ребёнка
15.03.1275

Дочь: of England (of England) Margaret

Отец ребёнка: Edward

Смерть
29.11.1290
Похороны
16.12.1290

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