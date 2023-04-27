of Castile and León (of Castile and León) Eleanor
Место рожденияBurgos, Castilla y León Spain
Дата рождения1240
Дата смерти29.11.1290
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1240
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Queen Consort of England, Infanta
Бракосочетание
01.11.1254
Муж: Edward
Рождение ребёнка
15.03.1275
Дочь: of England (of England) Margaret
Отец ребёнка: Edward
Смерть
29.11.1290
Похороны
16.12.1290