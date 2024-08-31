Павлова (Крылова) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Кир Вениаминович
Рождение ребёнка
02.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Павлов Кир Вениаминович
Смерть
2007