Павлова (Крылова) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПавлова (Крылова) Елена Ивановна

Павлова (Крылова) Елена Ивановна

avatar

Место рождения

Талашманы, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Крылов Иван Иванович

Мать: Крылова (Немкова) Маргарита Сергеевна

Талашманы, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Кир Вениаминович

Рождение ребёнка
09.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Кир Вениаминович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлов Кир Вениаминович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2007
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.