Семён Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.06.1848 ст.
Дата смерти14.11.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.06.1848 ст.
Отец: Яков Захарович
Мать: Надежда Стефановна
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Деревни Ясашной Туры крестьянин Яков Захаров и законная его жена Надежда Стефановна, оба православного вероисповедания.
Крещение
14.06.1848 ст.
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: Той же деревни умершего крестьянина Захара Васильева сын его Пётр Захаров и оной же деревни крестьянина Тимофея Никифорова жена Марья Захарова.
Бракосочетание
10.11.1868 ст.
Жена: Татьяна Герасимовна
Рождение ребёнка
28.08.1869 ст.
Сын: Захаров Александр Семёнович
Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Казанского уезда деревни Старой Туры казенный крестьянин Семен Яковлев и законная жена его Татьяна Герасимова, оба православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1874 ст.
Дочь: Захарова Анна Семёновна
Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Казанского уезда деревни Старой Туры казенный крестьянин Семен Яковлев и законная жена его Татьяна Герасимова, оба православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1876 ст.
Дочь: Захарова Мария Семёновна
Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Казанского уезда деревни Старой Туры казенный крестьянин Семен Яковлев и законная жена его Татьяна Герасимова, оба православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1878 ст.
Сын: Захаров Константин Семёнович
Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Казанского уезда деревни Старой Туры казенный крестьянин Семен Яковлев и законная жена его Татьяна Герасимова, оба православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1880 ст.
Сын: Захаров Василий Семёнович
Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Казанского уезда деревни Старой Туры казенный крестьянин Семен Яковлев и законная жена его Татьяна Герасимова, оба православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1882 ст.
Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Казанского уезда деревни Старой Туры казенный крестьянин Семен Яковлев и законная жена его Татьяна Герасимова, оба православного вер... Показать все
Смерть
14.11.1883 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
От воспаления брюшины (помер в земской лечебнице ненапутствованным)