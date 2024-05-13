Семён Яковлевич 14.06.1848 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Семён Яковлевич

Место рождения

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.06.1848 ст.

Дата смерти

14.11.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1848 ст.

Отец: Яков Захарович

Мать: Надежда Стефановна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Деревни Ясашной Туры крестьянин Яков Захаров и законная его жена Надежда Стефановна, оба православного вероисповедания.
Крещение
14.06.1848 ст.
Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Звание, имя, отчество и фамилия восприемников: Той же деревни умершего крестьянина Захара Васильева сын его Пётр Захаров и оной же деревни крестьянина Тимофея Никифорова жена Марья Захарова.
Бракосочетание
10.11.1868 ст.

Жена: Татьяна Герасимовна

Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1869 ст.

Сын: Захаров Александр Семёнович

Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Казанского уезда деревни Старой Туры казенный крестьянин Семен Яковлев и законная жена его Татьяна Герасимова, оба православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1874 ст.

Дочь: Захарова Анна Семёновна

Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Казанского уезда деревни Старой Туры казенный крестьянин Семен Яковлев и законная жена его Татьяна Герасимова, оба православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
27.08.1876 ст.

Дочь: Захарова Мария Семёновна

Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Казанского уезда деревни Старой Туры казенный крестьянин Семен Яковлев и законная жена его Татьяна Герасимова, оба православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
20.05.1878 ст.

Сын: Захаров Константин Семёнович

Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Казанского уезда деревни Старой Туры казенный крестьянин Семен Яковлев и законная жена его Татьяна Герасимова, оба православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
01.01.1880 ст.

Сын: Захаров Василий Семёнович

Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Казанского уезда деревни Старой Туры казенный крестьянин Семен Яковлев и законная жена его Татьяна Герасимова, оба православного вер... Показать все
Рождение ребёнка
20.04.1882 ст.

Сын: Захаров Яков Семёнович

Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания: Казанского уезда деревни Старой Туры казенный крестьянин Семен Яковлев и законная жена его Татьяна Герасимова, оба православного вер... Показать все
Смерть
14.11.1883 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
От воспаления брюшины (помер в земской лечебнице ненапутствованным)

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