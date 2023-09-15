Татьяна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Герасимовна

Место рождения

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: Герасим Нестерович

Мать: не указана

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1868 ст.

Муж: Семён Яковлевич

Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1869 ст.

Сын: Захаров Александр Семёнович

Отец ребёнка: Семён Яковлевич

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.01.1874 ст.

Дочь: Захарова Анна Семёновна

Отец ребёнка: Семён Яковлевич

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.08.1876 ст.

Дочь: Захарова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Семён Яковлевич

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.05.1878 ст.

Сын: Захаров Константин Семёнович

Отец ребёнка: Семён Яковлевич

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1880 ст.

Сын: Захаров Василий Семёнович

Отец ребёнка: Семён Яковлевич

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
На могиле стоит дата рождения "1879"
Рождение ребёнка
20.08.1882 ст.

Сын: Захаров Яков Семёнович

Отец ребёнка: Семён Яковлевич

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
На могиле стоит дата рождения "1881"
Смерть
Неизвестно
Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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