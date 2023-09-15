Татьяна Герасимовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.
Отец: Герасим Нестерович
Мать: не указана
Бракосочетание
10.11.1868 ст.
Муж: Семён Яковлевич
Усады, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1869 ст.
Сын: Захаров Александр Семёнович
Отец ребёнка: Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
30.01.1874 ст.
Дочь: Захарова Анна Семёновна
Отец ребёнка: Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
27.08.1876 ст.
Дочь: Захарова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
20.05.1878 ст.
Сын: Захаров Константин Семёнович
Отец ребёнка: Семён Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1880 ст.
Сын: Захаров Василий Семёнович
Отец ребёнка: Семён Яковлевич
На могиле стоит дата рождения "1879"
Рождение ребёнка
20.08.1882 ст.
Отец ребёнка: Семён Яковлевич
На могиле стоит дата рождения "1881"
Смерть
Неизвестно