Захаров Яков Семёнович
Место рождения
Дата рождения20.08.1882 ст.
Дата смерти1919 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1882 ст.
Отец: Семён Яковлевич
Мать: Татьяна Герасимовна
На могиле стоит дата рождения "1881"
Рождение ребёнка
22.12.1907
Дочь: Егорова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Захарова Марья Егорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Захарова Марья Егорьевна
Смерть
1919 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)