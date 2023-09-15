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Захаров Яков Семёнович

Место рождения

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.08.1882 ст.

Дата смерти

1919 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1882 ст.

Отец: Семён Яковлевич

Мать: Татьяна Герасимовна

Старая Тура, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
На могиле стоит дата рождения "1881"
Рождение ребёнка
22.12.1907

Дочь: Егорова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Захарова Марья Егорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Марья Егорьевна

Смерть
1919 ст.
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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